إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أُصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل قرية كوم الطرفاية بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص.

والمصابين هم كل من: رمضان سعيد إبراهيم (26 سنة)، إيمان حامد عبد العظيم (14 سنة)، محمد علي بدير (35 سنة)، إيمان محمود عبد الحليم (23 سنة)، فتحية عبد العظيم فهمي (49 سنة)، وسارة محمود عبد العظيم (13 سنة).

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري مباشرة التحقيقات في الحادث.