ضبط واقعة تجميع 487 بطاقة تموين والضرب الوهمي لها في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق بنطاق كلا من السنانية وغيط النصارى بمركز دمياط و قرى أم الرضا وجمصة والركابية بمركز كفر البطيخ ومدينة دمياط الجديدة، حيث أسفرت عن ضبط ٥٦ محضرا للمخالفين وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية .

وبالنسبة للمخابز فقد تم تجميع 487 بطاقة ذكية بأحد المخابز بالمخالفة للقرارات المنظمة، وكذلك تحرير محاضر لعدد ٩ مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة، هذا إلى جانب تجميع 11 شيكارة دقيق متداول فى غير الغرض المخصص له والضرب الوهمي على ماكينة المخبز .

فيما وقد أعلنت مديرية التموين عن انتظام عملية صرف المقررات التموينية لشهر يوليو الجارى للمواطنين من منافذ التوزيع والبدالين لليوم الثانى خلال الشهر مع توافر الأرصدة الكافية من السلع الأساسية والإضافية بكافة المنافذ وبالسعر الرسمى المدعم.

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط أنه قامت إدارةصحة البيئة تحت إشراف الدكتور عطيه منصور مدير عام إدارة الوقائي بتكثيف الرقابة و المرور الميداني علي محطات مياة الشرب ومحطات معالجة الصرف و حمامات السباحة و سحب العينات الحقلية و المعملية للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية و المحافظة على الصحة العامة للمواطنين.

ومرّت فرق صحة البيئة بقيادة الدكتورة هناء السري مدير إدارة صحة البيئة على محطات مياة الشرب في جميع أنحاء المحافظة و تم سحب 38 عينة حقلية و 13 عينة معملية وسحب عينات من جميع الشبكات 263 عينة حقلية و 155 عينة معملية و ايضا المرور على حمامات السباحة و سحب 16 عينة حقلية و 4 عينة معملية و ايضا تم المرور على محطات معالجة الصرف الصحي و تم سحب 8 عينات حقلي و ايضا تم المرور على السلخانات و المجازر و التأكد من استيفاءها الشروط الصحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات الفورية والقانونية بناء علي تعليمات وكيل وزارة الصحة جراء المرور على كل اعمال صحة البيئة و التي تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة.

