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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الحكومة السويدية تدين إحراق المصحف وتعتبره عملًا "معاديًا للإسلام"

السويد
السويد
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أكّدت الحكومة السويدية الأحد إدانتها لإحراق رجل في السويد نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي، معتبرة ما قام به عملًا "معاديًا للإسلام"، في موقف أتى بعيد دعوة منظّمة التعاون الإسلامي أعضاءها لاتّخاذ إجراءات لمنع تكرار أفعال مماثلة.

وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان إنّ "الحكومة السويدية تتفهّم بالكامل أنّ الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين. إنّنا ندين بشدّة هذه الأعمال التي لا تعكس بأيّ حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية"، مذكّرة في الوقت نفسه بأنّ حرية التعبير حقّ محميّ دستوريًا في السويد.

الحكومة السويدية المصحف الشريف ستوكهولم