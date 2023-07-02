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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يحشد القوة الضاربة لمواجهة البنك الأهلي في كأس مصر

وليد الكرتى لاعب
وليد الكرتى لاعب بيراميدز
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الثامنة والنصف من مساء غدا الإثنين، على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود أوكا - أوجو صامويل

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

جايمي باتشيكو بيراميدز والبنك الأهلي كاس مصر