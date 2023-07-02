ضبط 2700 علبة سجائر مجهولة المصدر ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بجنوب سيناء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، حملات أمس السبت واليوم الأحد، بالاشتراك مع حماية المستهلك بمدن خليج العقبة طابا ونويبع وأيضا الاشتراك مع مجلس مدينة دهب ومديرية الصحة بحملة بمدينة دهب.

أسفرت الحملات عن تحرير 25 محضرا تضمنت: ضبط 5 كراتين سجائر بإجمالى 2500 علبة سجائر مجهولة المصدر بمدينة طابا، وكذا 200 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بمدينة دهب، ومحاضر عدم إعلان عن الاسعار، وعدم حمل شهادات صحية وبيع بأزيد من السعر وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجاره الداخليه واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على المحلات العامة والاسواق، ووجه المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بشن حملات رقابية من مديرية التموين للمرور على مدن جنوب سيناء .



6

5

4

3

2