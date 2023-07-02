المولد في احتفالات العيد بمشاركة السياح في الغردقة

تستمر فنادق الغردقة فى تنظيم مهرجانات حفلات احتفال بعيد الأضحى تزامنا مع إرتفاع معدل حركة السياحة الداخلية ومشاركة السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، َالذين حرصوا على مشاركة المصريين أجواء فرحة العيد في خامس أيام عيد الأضحى.



أشار علاء الدين محمود رئيس أتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، بأن أجواء عيد الأضحى مازلت مستمرة في فنادق الغردقة حيث نظمت الفنادق حفلات ومهرجان المولد تزامنا مع خامس أيام عيد الأضحى على شواطئ الغردقة بمشاركة من نزلاء الفنادق والسياح شاركو المصريين فرحة العيد وأجواء المولد الشعبي.





واوضح محمود، أن المولد في الغردقة شمل فقرات متنوعة تمثل المولد بكل تفاصيله من مراجيح و العاب اطفال ومواهب وفقرة الساحر والتنورة و ألعاب السيرك، والمراجيح، والتنورة ، وضرب الودع، وفقرات البخور وركوب الخيل و المزمار البلدي.



وأضاف ايهاب السيد مدير عام فندق سياحى ومنظم المولد على شواطئ الغردقة ان المولد لاقي قبول وإعجاب السائحين الأجانب الذين شاركو من جنسيات مختلفة حوالي 22 دولة أجنبية بهدف تعريف السائح عادات وتقاليد الشعب المصري والمناسبات الاجتماعية وتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة، مؤكدا أن الفنادق دائما تحرص على مشاركة في الأعياد والمناسبات الاجتماعية والوطنية لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة في اجازة العيد.

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