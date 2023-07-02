محافظ أسوان يتابع ميدانيا الخدمات الطبية المقدمة ضمن مبادرة "100 يوم صحة"

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولة تفقدية للإطمئنان على تقديم الخدمات الطبية المجانية المختلفة ضمن جهود فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 يوم صحة " وذلك بأحد نقاط تقديم خدمات المبادرة بميدان المحطة ضمن 59 نقطة بمختلف مدن ومراكز المحافظة حيث تم إطلاق الفعاليات فى 25 يونيو الماضى، ومن المقرر أن تستمر حتى الأول من أكتوبر القادم.

وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة ، وأيضاً الدكتور محمود عبد العزيز مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، استمع اللواء أشرف عطية للمواطنين المترددين على نقطة ميدان المحطة ، ولرأيهم في الخدمات الصحية والعلاجية المختلفة ، حيث أشاد المواطنون بالمبادرات الرئاسية المتتالية التى يتم تنظيمها ، وتستهدف الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الأسرة والمجتمع.

فيما أكد المحافظ أن هناك تنسيق مستمر مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لتنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع ، وخاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة للأهالي فى المناطق المحرومة والنائية .

من جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى أن جهود المبادرة أسفرت حتى الآن عن تنفيذ زيارات للمنتفعات الحاصلات على وسيلة بالعيادات الثابتة والمتنقلة وإستهدفت 2989 سيدة ، بينما يصل إجمالى عدد المنتفعات بالوحدات الثابتة والمتنقلة 4449 سيدة ، كما تم صرف عدد من وسائل تنظيم الأسرة بإجمالى 619 وسيلة ، بينما تم تطعيم 520 طفل وطفلة ضمن 9435 طفل وطفلة ، وتم مناظرة 9955 طفل وطفلة ، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بصحة المرأة " زيارة أولى " فقد تم تنفيذ 622 زيارة ، و 1217 زيارة دورية ، و 137 للسمع ، و 5385 للأمراض المزمنة ، و 137 للأم والجنين ، و 273 للمقبلين على الزواج ، وتوازى مع ذلك المرور على 330 منشأة غذائية ، وسحب 105 عينة أغذية ، وكذا المرور على 7 محطات لمعالجة الصرف الصحى ، و 34 محطة لمياه الشرب ، و 5 حمامات سباحة ، مع تحرير 166 محضر مخالفة ، وإعدام 2223 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، و 1242 من المشروبات .

وأشار حنفى إلى أن الفعاليات تضم تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ( السكرى ، وإرتفاع ضغط الدم ، والسمنة وزيادة الوزن ، والإعتلال الكلوى )، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة ، وتشمل ( التوعية بالفحص الذاتى للثدى ، وفحص الثدى إكلينيكيا ، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة ، وفحص السكر وضغط الدم ) .

أوضح أن مبادرة 100 يوم صحة تقدم خدمات مبادرات ( العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل ، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثى الولادة ، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج ) ، علاوة على فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية ، فضلاً عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى ، ويتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية ، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة .

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