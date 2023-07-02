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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طفلة وإصابة والدتها دهسهما أتوبيس بشبرا الخيمة

الطفلة جوري أحمد
الطفلة جوري أحمد حماد
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لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها وأصيبت والدتها بكسور مضاعفة إثر دهس أتوبيس لهما بمنطقة دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجرى نقلهما لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة.

 وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلها وشهود العيان.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دهس أتوبيس لطفلة ووالدتها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع طفلة تدعى "جوري أحمد حماد" 8 سنوات، وإصابة والدتها بكسور مضاعفة، وجرى نقلهما للمستشفى لاتخاذ اللازم.

وكشف شهود العيان أن قائد الأتوبيس كان يسير بسرعة جنونية وأنه دهس الطفلة ووالدتها، مما أدى إلى مصرع الطفلة جراء الحادث.

الأجهزة الأمنية بالقليوبية تشريح جثة الطفلة حادث دهس مصرع طفل محافظة القليوبية