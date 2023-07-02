رسميًا | ليفربول يعلن عن انضمام دومنيك سوبوسلاي قادمًا من لايبزيج

أكمل دومينيك سوبوسلاي انتقاله مقابل 60 مليون جنيه إسترليني إلى ليفربول، قادما من لايبزيج الألماني، ليكون الصفقة الثانية لفريق المدرب يورجن كلوب هذا الصيف.

ووصل لاعب خط الوسط المجري إلى ميرسيسايد للخضوع للفحص الطبي، يوم السبت، بعد أن دفع الريدز الشرط الجزائي في عقده.

وتأتي صفقة سوبوسلاي بعد التعاقد مع أليكسيس ماك أليستر من برايتون الشهر الماضي بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، حيث عزز كلا اللاعبين خط وسط ليفربول الذي كان دون المستوى في الموسم الماضي، حيث أنهوا الدوري خارج مراكز دوري أبطال أوروبا.

وقع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عقدًا مدته خمس سنوات مع عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليبقيه في آنفيلد حتى عام 2028، ويُعتقد أنه سيحصل على زيادة كبيرة في الراتب من 80 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الذي كان يكسبه في ألمانيا.

كما أظهرت التسريبات على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيأخذ القميص رقم 8 الذي تركه نابي كيتا.

طار سوبوسلاي إلى ليفربول على متن طائرة خاصة صباح السبت، وخضع للمرحلة الأولى من الاختبارات قبل توقيع عقده.