جوليان أوبير يكتب: عملية فالكيرى.. محاولات بريجوجين تذكرنا بخطة استهدفت هتلر عام 1944

الأحد 02/يوليو/2023 - 07:37 م

لمدة ٢٤ ساعة، حبس العالم أنفاسه فى الجولة الجريئة التى قام بها يفجينى بريجوجين.. ومن خلال القيام بعمل غير متوقع وغير متوقع، شكك طباخ بوتين السابق فى المستشارين: وكان كل ذلك بمثابة ليلة كبيرة؟

لقد عاشت روسيا فى هذه الفترة تجارب حدثت فى دول وأماكن أخرى! لقد عرفت بالفعل هذه الأيام المجنونة، حيث يمكن أن تنهار السلطة فى غضون ساعات قليلة فى مواجهة أقلية مسلحة ومدربة؛ فالقيصر نيكولاس الثانى، الذى أضعفته حرب لا تحظى بشعبية، تم نزع سلاحه فى غضون أيام قليلة عندما تحالفت القوات مع مثيرى الشغب. وأيضا رئيس اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ميخائيل جورباتشوف أضعفته محاولة الانقلاب التى أثارها الجناح الصلب للحزب الشيوعى. وفشل هذا الانقلاب لأن قوات الكى جى بى الخاصة رفضت الانصياع عندما أُمروا باقتحام البرلمان الروسى حيث رفض بوريس يلتسين الامتثال. وفى الحقيقة، الأمر الذى تسبب فى تدمير القيصر أنقذ يلتسين!

نحن نعرف تاريخ روسيا، ومع ذلك فنحن دائمًا مندهشون من مدى سهولة وسرعة ومدى قوة الاستبداد الوحشى التى يمكن أن تتلاشى فى هذا البلد ولم ينفذ زعيم فاجنر عمليته، والتى على الرغم من أنها كانت تهدف إلى قمع بوتين، إلا أنها باءت بفشل مرير مثل عملية فالكيرى التى أجريت ضد هتلر فى ٢٠ يوليو ١٩٤٤. ومع ذلك، كانت هذه المواجهة فرصة لاختبار ولاء القوات المسلحة والمواطنين. وحاول بريجوجين الاعتماد على دعم المدنيين والوحدات التى تم حشدها. وطلب بوتين من جنود فاجنر عدم اتباع زعيمهم ويبدو أن موقف الانتظار والترقب سيطر كثيرا، كما حدث فى عام ١٩٩١، مما منع بريجوجين من المضى قدمًا. كما حرص بوتين على شكر الشعب الروسى على وطنيته.. ومع تلاشى الشغف، سأثير أربع نقاط تحليلية لهذا اليوم الغريب:

أولا لغز حقيقى: ماذا كان الهدف الحقيقى لفاجنر، وبالتالى من كان حلفاؤه؟ السؤال الأول ليس نظريا. فى البداية، تحدث بريجوجين عن «تحرير الشعب الروسي»، والتقدم فى مسيرة إلى موسكو، بل وقال إن بوتين قد كذب على الشعب. كان التهديد خطيرًا لدرجة أن بوتين رد شخصيًا لإدانة هذه «الطعنة فى الظهر» - وهو خطاب استخدم فى ألمانيا عام ١٩١٨ (La Dolchstoßlegende) لإلقاء اللوم على المدنيين لخيانة الجيش من خلال فرض الهدنة. وقام بعض المعارضين السياسيين الروس فى المنفى بدعم زعيم الميليشيا على الفور فى المقابل، الأمر الذى بدا أنه يعطى لمسة سياسية لعمل فاجنر. وبعد ذلك، صحح رئيس فاجنر ملاحظاته واختار استهداف المؤسسة العسكرية الروسية، ولا سيما عدواه اللدودان، وزير الدفاع سيرجى شويجو ورئيس الأركان فاليرى جيراسيموف، اللذين اتهمهما بالتضحية بآلاف الرجال فى أوكرانيا.. ضمنيا سمح هذا التراجع لبريجوجين بالحفاظ على بوتين كحكم، ليشرح للناس أن زعيمه تلقى نصيحة سيئة، لكنه لم يكن فاسدًا، باختصار لإيجاد مخرج لهذا الموقف.

هل هى قصة انقلاب عسكرى على هيئة الأركان يتحول على مضض إلى نقطة حشد لتغيير النظام؟ أم محاولة للاستيلاء على السلطة أعيد تصنيفها جبانًا على أنها احتجاج عسكري؟ من الصعب تصديق أن زعيم فاجنر كان مجنونًا ويسير إلى موسكو بدون حلفاء!

ربما نتج التغيير فى اللهجة والتركيز عن الملاحظة الواضحة لنقص الدعم من الشخصيات التى كان بريجوجين يأمل فى الحصول عليها معه فى موسكو - مثل حاكم تولا أليكسى ديومين، وهو مسئول سابق فى FSO (خدمة حماية شخصيات) أو حتى الجنرال سيرجى سوروفكين، الذى كان فى فترة ما على رأس العمليات العسكرية فى أوكرانيا إلا أن كل هذه الشخصيات أدانت ما تم فعله. وأمام كل ذلك لم يظهر فصيل يريد الاستفادة من هذا الارتباك. ولم يحتشد أى جيش مثل المارشال ناى الذى انضم إلى نابليون فى مارس ١٨١٥، ولا حتى الحرس الوطنى حيث ربما اعتقد بريجوجين أنه يمكن أن يأخذ صفه؛ لذلك لم يكن زعيم مجموعة فاجنر قادرًا على تحويل عمله إلى زخم سياسى، ويذكرنا بانقلاب جنرالات الجزائر فى عام ١٩٦١، حيث تم سحقهم بسبب نقص الدعم.

هذا اللغز المجهول سيرتفع بلا شك فى الأشهر المقبلة لأن بوتين، الذى لابد أنه كان خائفًا، سيطهر بلا شك النخبة الروسية من المتواطئين المحتملين مع رئيس فاجنر. بالنسبة إلى جان فرانسوا كولوسيمو، ربما يكون هناك رجل ثالث تلاعب بالأوليجارشية (المرتزقة) وذكر أنه سيرجى ناريشكين، رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية ومؤيد لمشروع التهدئة مع الغرب، والذى أعاد بوتين صياغته علنًا. ويبدو لى أن هناك احتمالا بأن يكون سيرجى شويجو، وزير الدفاع وفاليرى جيراسيموف، رئيس الأركان، كانا من حلفاء بريجوجين!

النقطة الثانية هناك غموض حقيقى: كيف استطاع بوتين الاعتماد بشدة على ألكسندر لوكاشينكو؟ لعدة سنوات، كانت هناك شائعات بأن بيلاروسيا قد تكون الدولة التالية التى تبتلعها روسيا. هذا البلد هو بالفعل تابع لموسكو إلى حد كبير. وبالتالى، فإن الدولة بمثابة قاعدة خلفية للجيش الروسى وتستضيف أسلحة نووية تكتيكية.

مع ذلك، من خلال السماح له بالتوسط فى أزمة روسية داخلية، غيّر بوتين لعبة الديكتاتور البيلاروسى: أولًا، أعطى لوكاشينكو بعض الأكسجين؛ فلم يكن من الممكن أن يلعب لوكاشينكو دور الوسيط إذا لم يكن مستقلًا على ما يبدو وهذا يؤكد استقلال بيلاروسيا وثانيًا، نجاح لوكاشينكو يعكس فشل بوتين. فرض لوكاشينكو روايته للأحداث، حيث زُعم أنه شهد ضعف بوتين المؤقت، غير قادر على الاتصال ببريجوجين على الهاتف. ويسعى الرجال الأقوياء، بمجرد استعادة هيمنتهم، إلى جعل الناس تنسى ماحدث وذلك عن طريق تحييد الشهود. وبالنسبة إلى لوكاشينكو، فإن التباهى بالنجاح حيث فشل سيد الكرملين هو لعبة خطيرة، حتى لو كان مصيره مرتبطًا بمصير بوتين. وثالثًا، يجد لوكاشينكو نفسه «مسئولًا» أخلاقيًا عن حياة رئيس الشركة العسكرية الخاصة سيئة السمعة، لأن كلمته هى التى تبرم الصفقة. قد يخلق هذا بعض المشاكل الدبلوماسية المستقبلية فى حالة الانتقام المستهدف ونتذكر تسمم ألكسندر ليتفينينكو فى لندن عام ٢٠٠٦ أو سيرجى سكريبال فى عام ٢٠١٨ ورابعًا وأخيرا، إذا أصبح الوضع يومًا ما متوترًا مع مينسك، فقد خلق بوتين مشكلة أخرى لنفسه. لا يزال بريجوجين أحد أمراء الحرب، وبقاؤه مرتبط ببقاء بيلاروسيا المستقلة.. كيف سيكون رد فعله إذا ترك لوكاشينكو السلطة أو إذا ضمت موسكو هذا البلد؟



أما النقطة الثالثة فهى ملاحظة. فى هذا الموقف، فقد فلاديمير بوتين الكثير والقائمة طويلة؛ أولًا، تم تحديه علنًا، وبشكل متكرر، منذ أن بدأ بريجوجين خطبته اللاذعة قبل وقت طويل من انقلابه. ثانيًا، عدم تنظيم جيشه كان واضحا وثالثًا، عززت هذه الحادثة السريالية من قوة أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا. ورابعًا، أدت استراتيجيته فى انتهاك القانون باستخدام قوى بغيضة إلى نتائج عكسية وخامسًا، يخسر فى نهاية هذه الحلقة إحدى أكثر وحداته فاعلية فى القتال وسادسًا، باستثناء مينسك، ظل حلفاء روسيا فى الفضاء الأوراسى محايدين بحذر.

لكن الخسارة الرئيسية تكمن فى المصداقية، وهى مسألة شكلية؛ فرئيس دولة عملاقة، عضو سابق فى المخابرات السوفيتية (KGB) سمح لنفسه بانتهاك سلامة جاره، وشعر بالتهديد من قبل طباخه السابق على رأس بضعة آلاف من المدانين السابقين، مما يعطى هذه القضية أدنى درجة من السخرية التى سيكون من الصعب التخلص منها. حتى الآن، كان لدى بوتين صورة القوة الرجولية والبرودة الحاسمة. كانت قوته أنه فرض إرادته على الروس. استندت مصداقيته إلى حقيقة أنه لم يكن يخادع فى قدرته على رؤية الأشياء من خلال. إن عدم التناسب بين قوته المفترضة والسهولة التى يمكن للكلب المجنون أن يضايقه بها جعل كل شيء على الأرض. بالنسبة لحليفه الاستراتيجى، بكين، يجب أن يكون الحمام البارد مشابهًا لما كان عليه هتلر فيما يتعلق بموسولينى عندما رأى أنه كان ديكتاتورًا هشًا أثناء غزو البلقان.

النقطة الرابعة إذن هى رفض التحليلات التى تجعل رحيل بوتين الخيار الصحيح للخروج من الحرب فى أوكرانيا. نحن نعلم ما نخسره، ولا نعرف ما الذى نكسبه.. وفى الحقيقة، إذا وقعت دولة مجهزة بالقنابل النووية فى أيدى متشدد مثل بريجوجين فإن هذا يجب أن يجعلنا جميعًا نرتعد. كما فى سوريا، مع بشار الأسد، السلام، شئنا أم أبينا، سيتحقق بالتفاوض مع محاور قادر على السيطرة على روسيا وهو الآن بوتين.

ويمكن أن يقودنا عنصران إلى التفاؤل: ١ / من خلال كسر الخطاب الرسمى حول حقيقة النجاحات العسكرية فى أوكرانيا، يعرض زعيم المرتزقة الروس لبوتين إمكانية التضحية بأكباش فداء من خلال القول بأن الأخير قد أخطأ فى المعلومات حول الوضع العسكرى. ٢ / عند اندلاع الأزمة، حصل بوتين على دعم المجلسين البرلمانيين، مما يعنى أنه سعى إلى معارضة شرعيته الديمقراطية لرئيس المنظمة شبه العسكرية الروسية، وهو رد فعل صحى إلى حد ما، بدلًا من السعى للحصول على الدعم العسكرى أو الرد على الفور بالقوة. هذا يبرهن على ارتباط معين - على الأقل ظاهريا - بالديمقراطية.. لقد نجا بوتين، لأنه لم يكن هناك ملاذ فى الجيش أو الطبقة السياسية لتكون بمثابة نقطة تجمع ويجب أن يشجع يوم الخوف هذا الغربيين على التفاوض لأنه فى الحقيقة، فى حال انهيار روسيا ستكون هناك تداعيات سلبية أكثر بكثير من انهيار أوكرانيا.

معلومات عن الكاتب:

جوليان أوبير.. سياسى فرنسى، انتخب نائبًا عن الجمهوريين خلال الانتخابات التشريعية لعام 2012، ثم أعيد انتخابه عام 2017، ولم يوفق فى انتخابات 2022.. يحلل أبعاد الصورة كاملةً فيما يتعلق بالمحاولة الفاشلة لزعيم فاجنر فى الانقلاب على السلطة الروسى

