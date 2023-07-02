الكهرباء: منظومة العدادات مسبوقة الدفع مؤمنة ولا يمكن التلاعب فى رصيد المشترك

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الجهاز المستخدم في متابعة الاستهلاك بالعدادات مسبوقة الدفع يسمى بالقارئ الضوئي يتم وضعه خلف العداد ويقوم بتحميل كافة البيانات الخاصة بالعداد منذ تاريخ تركيبه وحتى لحظة الكشف، موضحا أن الهدف من متابعة الاستهلاك بالعدادات مسبوقة الدفع هو ضمان عدم وجود أي شكل من أشكال التلاعب بالعداد.

واضاف في تصريحات صحفية اليوم: أن منظومة شحن العدادات مسبوقة الدفع تتم بشكل إلكترونى معقد ودقيق يحافظ على حق المواطن، مؤكدا أن المنظومة مومنة بشكل جيد ولا يمكن التلاعب فى رصيد المشترك.