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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحفظ على كاميرات المراقبة فى واقعة دهس عائلة بالتجمع الأول

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تحفظت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على كاميرات المراقبة فى واقعة مصرع طبيبة صيدلانية وإصابة زوجها وأطفالها الثلاثة وطبيب آخر بعدما دهستهم سيارة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.
ويستجوب رجال مباحث القاهرة شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.
وسلم قائد السيارة المتسبب فى الحادث نفسه للشرطة .

ولقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها وأطفالها الثلاثة بعدما دهستهم سيارة بمنطقة التجمع الأول.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود متوفية  ومصابين بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين تصادم سيارة ملاكي بعائلة مكونة من أب وأم وأطفالهما، مما أسفر عن مصرع الأم وتدعى بسمة على حسنين وتعمل صيدلانية بمستشفى بسيون المركزي وتوفيت بنزيف فى المخ ، كما أصيب الأب  ويدعى حمدان زكى ، طبيب بيطرى، كذلك أصيب أطفالها ، ياسين حمدان زكى ١١ سنة بكدمة أسفل العين و ابنته نور حمدان بجرح قطعى فى الفم ،  وعمرها ١٠ سنوات، وأحمد حمدان ٧ سنوات، بكسر بالقدم اليسرى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بالتجمع الاول مصرع طبيبة واطفالها ومصابين