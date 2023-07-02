آخرهم «رضوي الشربيني».. أبرز سقطات إعلامي مصر بسبب تصريحاتهم المثيرة للجدل

أثارت المذيعة رضوي الشربيني ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت حديث الساعة خلال الساعات الماضية بعد منشور قامت بكتابته مما دفع إدارة القناة بعد الهجوم الكبير الذي شُن عليها بتحويلها للتحقيق.

وتستعرض "البوابة نيوز " في هذا التقرير أبرز سقطات إعلامي مصر بسبب الوقوع في فخ التصريحات المثيرة للجدل.



رضوي الشربيني

رضوى الشربيني



أثارت المذيعة رضوى الشربيني ضجة كبيرة خلال الساعات القليلة من خلال منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تسبب في إحالتها للتحقيق من قبل شبكة قنوات سي بي سي.

وكتبت رضوي بالأمس عبر صفحتها:" مش فاهمة ليه البنات متبحبش تاكل لحم الخروف بس تحب ترتبط بيه".

أثار المنشور جدلا واستياء واسعا وعلى الفور اتخذت مجموعة قنوات “سي بي سي” قرارا بإحالتها إلى التحقيق.

شريف عامر

شريف عامر



ولم يسلم المذيع شريف عامر من السقوط في فخ السقطات الإعلامية حيث هاجموا متابيعه ورواد السوشيل ميديا بعد استضافه "يوسف سوستة" صاحب أغنية شيماء، وخلال الأسابيع الماضية تصدر "عامر" التريند والهجوم عليه عقب حديثه مع الزعيم عادل إمام، بأسلوب غير لائق وحصر أعماله في أنه "علم أبنائه اللغة العربية".

تامر أمين

تامر أمين



وكان تامر أمين قد وقع في فخ ذلة اللسان خلال الشهور الماضية حينما ألقي بوابل من الاتهامات على أهل الريف والصعيد " مما أدي إلي موجة من الاستياء والغضب بين ملايين المصريين، الذين طالبوا بمحاسبته عن هذه الكلمات، وسرعان ما تحركت قناة النهار في اتخاذ اجراء ضده وتحويلة للتحقيق.

وقال أمين: "يعني للأسف الشديد وأنا بقول هذا الكلام ومتزعلوش مني في الريف وفي الصعيد فيه نسبة كبيرة جدا بيخلفوا أولاد وبنات مش عشان يصرفوا عليهم ولا عشان يدخلوهم التعليم ويتعلموا ويكبروا ويتوظفوا أو يبقى عندهم فرص عمل..لا.. ده بيخلفوهم عشان العيال دي هي اللي تصرف على الأب والأم".

ريهام سعيد

ريهام سعيد



وكانت المذيعة ريهام سعيد، قد أثارت الغضب بتصريحات مثيرة للجدل وصفت فيها النساء ذات الوزن الزائد بأنهن "عبء على الدولة وعائلاتهن"، ما دفع شبكة الحياة التليفزيونية الخاصة إلى وقف برنامجها "صبايا الخير".

وجاء قرار الحظر على خلفية شكوى مقدمة ضدها من المجلس القومي للمرأة، تتهمها بإهانة البدينات.

وفي أغسطس 2019، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، منع ظهور مقدمة برامج صبايا الخير على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام، بعد تعليقاتها "المسيئة"حول بدانة النساء في مصر.



مدحت شلبي

مدحت شلبي



وقام مدحت شلبي بالهجوم على جمهور النادي الأهلي، نتيجة اتهامهم لعدد من الأندية بـ«تفويت» المباريات لصالح الزمالك، وهو الوصف الذي أغضب جمهور المارد الأحمر، وشنوا حملات هجومية على «شلبوكة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدي إلي أيقافة عن الظهور لفترة كبيرة.

