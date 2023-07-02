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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

في ذكرى ميلاده.. الطبيب المصري محمد السايح عدلي أول شهيد في حرب فلسطين

محمد السايح عدلي
محمد السايح عدلي
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في مثل هذا اليوم 2 يوليو 1918م، ولد الشهيد طبيب محمد السايح عدلي ، أول طبيب مصري بالسلاح الطبي الملكي ، استشهد في غزة في حرب فلسطين 1948.


ولد محمد السايح فى 2 يوليو عام 1918م بمركز المراغة محافظة سوهاج ، التحق بكلية الطب وحصل على البكالوريوس في 1941 وعين طبيبا بالصحة ، ثم تقدم للالتحاق بالجيش ، للمساعدة في حرب 1948 ، وأقام بالجبهة مستشفى لعلاج مصابي المعارك.


انتهت رحلته عندما جاء ضابط مصاب بإصابات خطيرة جراء إحدى الهجمات للعصبات الصهيونية ، وجاء الأمر العسكري بمغادرة الجميع المكان ، لكنه أصر على محاولة إنقاذ المصاب فسقطت قذيفة هاون لتصيب رأسه ويسقط شهيداً بعمر الثلاثين ، بعد أن أنقذ حياة الضابط المصاب.
 

وتم إطلاق اسم الشهيد السايح على محطة السكة الحديد بمركز المراغة في سوهاج ، وكذلك على مدرسة الشهيد السايح بالمراغة.
 

وأطلق على الدفعة الأولى المتخرجة في أكاديمية الطب العسكري اسم “دفعة الرائد طبيب شهيد محمد السايح عادلي”، وأطلق اسمه كذلك على مستشفى الكلية الحربية المصرية.

الشهيد طبيب محمد السايح عدلي أول طبيب مصري بالسلاح الطبي الملكي حرب فلسطين