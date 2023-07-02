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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. الفنان إسلام إبراهيم يشارك جمهوره "عزومة" وفاء عامر

اسلام ابراهيم
اسلام ابراهيم
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نشر الفنان إسلام إبراهيم على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، فيديو له يشارك به جمهوره من "عزومة" الفنانة وفاء عامر بمنزلها.

https://www.instagram.com/reel/CuMdQDhKpZu/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وظهرت فى الفيديو الفنانة وفاء عامر وهى فى مراحل إعداد الطعام، وقامت بإطعام الحاضرين وسط حالة من السعادة والضحك.

وعلق الفنان إسلام إبراهيم على الفيديو "دايما عامر عند وفاء عامر" ، وتابع "الفنانة وفاء عامر عامله مائدة رحمن وجابتنى ناكل أنا وحسام داغر" .

يذكر أن الفنان إسلام إبراهيم يشارك فى فيلم "ع الزيرو" المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، بطولة محمد رمضان، إسلام إبراهيم، نيللى كريم، خالد الصاوى، جومانا مراد، تأليف مدحت العدل والإخراج ماندو العدل.

إسلام إبراهيم وفاء عامر حسام داغر محمد رمضان