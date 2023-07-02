طلاب الثانوية العامة يقارنون بين امتحاني الفيزياء والكيمياء.. ضيق الوقت الأزمة (فيديو)

أجرى طلاب الثانوية العامة 2023، مقارنة بين صعوبة امتحان الفيزياء والكيمياء عقب الإنتهاء ظهر اليوم الأحد، من أداء امتحان مادة الفيزياء.

وقال عدد من طلاب الثانوية العامة لـ عدسة البوابة نيوز: إن امتحان الفيزياء كان سهلًا ممتنعًا ولكن كان أفضل وأسهل من امتحان الكيمياء؛ ولكن الأزمة الحقيقية كانت في ضيق الوقت.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة.