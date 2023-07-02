الثانوية العامة 2023| نقل مراقب وطالبين للمستشفى في القليوبية

أعلنت سماح ابراهيم وكيل التعليم بالقليوبية أن امتحانات الفيزياء والتاريخ التي أداها الطلاب اليوم الأحد، شهدت نقل ملاحظ وطالبين أصيبوا بحالات إعياء داخل اللجان للمستشفي لتلقي العلاج واسعافهم حيث جرى نقل الملاحظ "كريم م" أصيب بغيبوبة سكر في لجنة الشهيد راضي الزياني بالخانكة للمستشفى لتلقي العلاج.



كما تم نقل كل من الطالب "عبد الحليم م" مدرسة الشهيد محمد كمال الأكشر بطوخ للمستشفى إثر إصابته بحالة مرضية طارئة.

ونقلت أيضا الطالبة "رحاب م" من مدرسة الشهيد محمد نجيب الحارثي بطحلة لمستشفي التأمين الصحي ببنها لإصابتها بحالة ضيق تنفس وتحسنت حالتهم خلال العلاج.



وأوضح بيان أنه تم رصد 345 حالة غياب في امتحان الفيزياء الشعبة العلمية ورصد 140 حالة في التاريخ الشعبة الأدبية بإجمالي 485 حالة في امتحانات اليوم.