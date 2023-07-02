رياضة القليوبية تصدر تقريرًا عن حالة الوفاة بحمام سباحة منطى

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تقريرا عن حالة الوفاة التي تعرض لها طفل في حمام سباحة منطى التابع لإدارة شبرا الخيمة.

وقال التقرير: "انه فى يوم الخميس الموافق 29 يونيو الماضي في تمام الساعه الثامنة والنصف مساءا تم ابلاغنا بحدوث حالة غرق بحمام سباحة منطى التابع لإدارة شبرا الخيمة لطفل ١٣ سنه وعلى الفور قام منقذ حمام السباحة ،والمسجل بالاتحاد المصري للغوص والانقاذ رقم قيد ٥١٥١٨ ،حيث قام بإخراج الطفل والذهاب به إلى مستشفى ناصر وبعد توقيع الكشف الطبي تبين وفاة الطفل إثر هبوط حاد فى للدورة الدموية".

وأضاف التقرير: "وعلى الفور قام وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بتشكيل لجنه من الشئون القانونية،ومدير ادارة شباب شبرا ومدير المركز والادارة الهندسية للتحقيق فى الواقعة، لمعرفة تفاصيل الحادث إلى أن تنتهى تحقيقات النيابة".

وأكد التقرير أنه تبين من خلال الفحص الآتى:

١- حمام السباحة تابع لمستثمر ويتم تشغيل الحمام بالكامل عن طريق المستثمر ،وذلك وفقا للعقد المبرم واقرار المستثمر على اللوائح والضوابط المنظمة للعمل.

٢- تبين من خلال الفحص انه تم ارسال كافة الضوابط الخاصة بالتشغيل والكود والارشادات الواردة من الوزارة والاتحاد المصرى للغوص والانقاذ فيما يخص توافر عوامل الامن والسلامه وتوافر المنقذين ، وفقا للاقرار الموقع من مدير الحمام والمسؤول عن التشغيل وعلمه بكافة الضوابط والشروط المنظمة لتشغيل حمام السباحة.

٣-تبين من الفحص وجود المنقذ وانه مسجل بسجلات اتحاد الغوص والانقاذ والاطلاع على الكارنيه الخاص به ،وتواجد المشرفين والمدربين والقائمين على العمل.

٤- قامت اللجنة بإيقاف العمل بالحمام لحين الانتهاء من الاجراءات القانونية وتحقيقات النيابة.

٥- وبعد انتهاء تحقيقات النيابه والتى أفادت أن حالة الوفاة حدثت بسبب هبوط في الدورة الدموية ولا يوجد أى شبهه جنائية.

٦- قرر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بإيقاف نظام الفترات الحرة بحمامات السباحة لحين التأكيد على ضوابط التشغيل المنظمة للعمل ووضع آلية لتشغيل الفترات الحرة بحمامات السباحة.