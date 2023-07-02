وزير الرياضة يؤازر المنتخب الأوليمبي ويحفزه لتحقيق الإنجاز وإسعاد الجماهير

أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اتصالًا هاتفيًا ببعثة المنتخب الأوليمبي، عقب فوز المنتخب وصعوده لنصف نهائي أمم أفريقيا، بعد الفوز بهدفين نظيفين أمام منتخب الجابون وتصدره المجموعة.

وخلال الإتصال الهاتفي، قدم وزير الشباب والرياضة، التهنئة لبعثة منتخبنا الأوليمبي، قائلًا: "مبروك لمصر وأن شاء الله تكمل علي خير، المهمة ليست سهلة، ولكنكم بحجمها، وكلنا وراكم من أجل التأهل لأوليمبياد باريس وإسعاد الشعب المصري".

وطالب الوزير الجماهير المصرية بمؤازرة المنتخب الأوليمبي في مباراته القادمة أمام منتخب غينيا والتأهل لأوليمبياد باريس 2024.

ويواجه المنتخب الأوليمبي من أجل اوليمبياد باريس ونهائي كأس الأمم الأفريقية للشباب، منتخب غينيا الثلاثاء القادم، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علي ملعب طنجة بالمغرب.