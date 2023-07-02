نائب الرئيس الصيني يؤكد العمل مع الدول الأخرى لحماية السلام والأمن العالميين

الأحد 02/يوليو/2023 - 03:08 م

قال نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، إن الصين مستعدة للعمل مع الدول الأخرى لحماية السلام والأمن العالميين، والسعي لتحقيق التنمية والرخاء العالميين، والدعوة إلى التبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارات، ومشاركة ثمار التنمية البشرية والأمن والحضارة، داعيا جميع الأطراف إلى حماية السلام والأمن العالميين.

وأضاف نائب الرئيس الصيني - في كلمته في مراسم افتتاح منتدى السلام العالمي الـ11 في جامعة تسينغهوا في بكين اليوم الأحد، وفقا لـ وكالة الأنباء الصينية - أن بلاده قدمت سلسلة من المبادرات الرئيسية، من بينها مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، وواصلت إثراء المدلول والمسار العملي لمفهوم بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، وضخ طاقة إيجابية قوية في السلام والتنمية العالميين.

وشدد هان على حل النزاعات من خلال الحوار والتشاور، وينبغي على المجتمع الدولي - خاصة الدول الكبرى المؤثرة - اتخاذ موقف واضح لتعزيز محادثات السلام والوساطة في ضوء احتياجات وتطلعات الدول المعنية، من أجل بناء الثقة المتبادلة وحل النزاعات وتعزيز الأمن من خلال الحوار، داعيا إلى التمسك بقوة بالتعددية وممارستها لجعل الحوكمة العالمية أكثر عدلا وإنصافا.

وأكد هان أن التحديث الصيني يتبع مسار التنمية السلمية، وأن الصين ستعمل على الدفاع عن السلام العالمي وبنائه ودعمه بثبات.