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الإثنين 03 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظة الدقهلية تعلن تشغيل عدد من مكاتب البريد اليوم وغدا

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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أعلنت محافظة الدقهلية، تشغيل عدد من مكاتب البريد بنطاق المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى، اليوم الأحد وغدا الإثنين.

وشملت المكاتب، مكتب بريد المنصورة شارع محمد فتحي، ومكتب بريد ميت حدر بمدينة المنصورة، ومكتب بريد رابع النجار بشارع قناة السويس، مكتب بريد سندوب، مكتب بريد نبروه الرئيسي، ومكتب بريد شربين الرئيسي، ومكتب بريد بلقاس الرئيسي، ومكتب بريد دكرنس الرئيسي، ومكتب بريد برمبال القديمة بمركز منية النصر، ومكتب بريد ميت سلسيل الرئيسي، ومكتب بريد المنزلة الرئيسي.

وأوضح بيان المحافظة، أن قرار تشغيل مكاتب البريد أيام إجازة عيد الأضحى، جاء من أجل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم البريدية وعدم تعطيل مصالحهم لحين عودة العمل رسميا ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو الحالي.

وأشار أيمن ناصف مدير عام هيئة بريد الدقهلية، إلى أن العمل سيتم على أكمل وجه داخل المكاتب المشار إليها، وأن جميع الخدمات البريدية متاحة داخل هذه المكاتب، وذلك حرصا من البريد المصري على تلبية احتياجات المواطنين البريدية.

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