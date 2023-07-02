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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ياسر فرج: ندمت على مشاركتي في "عايشين اللحظة".. وأحمد زاهر نجح بقوة في أدوار الشر

ياسر فرج
ياسر فرج
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كشف الفنان ياسر فرج عن ندمه لمشاركته في فيلم "عايشين اللحظة “ قائلا: لأنه لم ينفذ مثلما كنت فاهم، أوقات العمل يكون جيد لكن في مرحلة التنفيذ الأمور تتغير.

واختار ياسر فرج الفنان أحمد زاهر كأفضل فنان قدم دور الشر مؤخرا من بين الفنان ماجد المصري وطارق لطفي خلال حواره مع الإعلامية إنجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي.

وعلل فرج اختياره قائلا: "كل واحد منهم ليه دور شر فظيع ولكن أكتر واحد نجح مؤخرا كان أحمد زاهر في البرنس مع محمد رمضان وهو دفعتي من أيام المعهد وطبعا طارق لطفي عشرة كبيرة بس يمكن في الفترة الأخيرة في أدوار الشر أقول أحمد زاهر".

يذكر أن آخر أعمال ياسر فرج فيلم القاتل الذي أحبني الذي جسد بطولته الفنان هاني رمزي وعرض بالسينمات العام الماضي.

ياسر فرج عايشين اللحظة أحمد زاهر