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الإثنين 03 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مليون جنيه إيرادات مشروع سينما الشعب بعيد الأضحى

سينما الشعب
سينما الشعب
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كشفت وزارة الثقافة أن مشروع سينما الشعب حقق خلال إجازة أيام عيد الأضحى المبارك ما يقرب من مليون جنيه خلال هذه الفترة، وعقب عرض افلام العيد في محافظات مصر المختلفة بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك عبر الصفحة الرسمية لسينما الشعب وقصر السينما.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة، قد أعلنت عن تقديم أفلام موسم العيد، بأسعار مخفضة، بمشروع "سينما الشعب"، في 20 موقعا ثقافيا تابعا لها في 18 محافظة.

ومشروع سينما الشعب يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالخدمات الثقافية والإبداعية إلى أبناء مصر، ودعم راغبي دراسة فنون  السينما المختلفة، وتوفير دور عرض جديدة في المناطق المحرومة، وتقديم عروض بأسعار رمزية تناسب الجمهور.

وزارة الثقافة شروع سينما الشعب مشروع سينما الشعب الهيئة العامة لقصور الثقافة