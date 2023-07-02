بالفيديو|"أحسن من الكيمياء مليون مرة".. امتحان الفيزياء في عيون طلاب الثانوية العامة 2023

أدى الآلاف من طلاب الثانوية العامة 2023، اليوم الأحد، امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ لشعبتي الأدبي والعلمي، وذلك بعد استئناف ماراثون امتحانات الثانوية العامة، عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى 2023.

ورصدت عدسة “البوابة نيوز”، آراء الطلاب حول امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2023، مؤكدين لـ"البوابة" أن امتحان مادة الفيزياء، كانت أسهل بكثير من امتحان مادة الكيمياء؛ والامتحان في مستوى الطالب المتوسط وتدرجت أسئلته من السهل للأصعب؛ ولكن ضيق الوقت المُخصص للامتحان كان الأزمة.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة.