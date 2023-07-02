شاهد| إطلاق نار بمدينة بالتيمور الأمريكية

نشرت وسائل إعلام أمريكية شريط فيديو لحظة إطلاق نار في مدينة بالتيمور الأمريكية.





لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب ٣٠ آخرين على الأقل في حادث إطلاق نار في حفل بمدينة بالتيمور بولاية ماريلاندالأمريكية.





ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، وقع الحادث بعد الساعة 12:30 صباحًا بقليل فجر اليوم الأحد، عندما تم استدعاء الضباط لإطلاق النار في حي بروكلين في بالتيمور، حيث تجمع حشد من أكثر من 100 شخص.





وفقا للتقارير الأولية، لقي ما لا يقل عن 4 أشخاص مصرعهم وأصيب ٣٠ آخرين. ولم ترد أنباء عن حالة الجرحى الذين تمنقل العديد منهم إلى مستشفيات المنطقة.