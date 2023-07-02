الأمن يكشف حقيقة خطف فتاة بالقاهرة

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" يتضمن تعرض إحدى الفتيات للإختطاف حال سيرها بأحد الشوارع بالقاهرة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعرض إحدى الفتيات للإختطاف حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بين قائد سيارة يستقلها صحبته فتاتان وقائد سيارة أخرى حال سيرهما بدائرة القسم بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور وحال إنصراف قائد السيارة الأولى إصطدم بإحدىالفتاتين، وبالاستعلام عن السيارة تبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص وباستدعائه وسؤاله أيد ما جاء بالفحص.

وأضاف بأنه حال قيامه بتوصيل أصدقائه حدثت المشادة المشار إليها ولدى ترجل أصدقائه من السيارة وتحركه بها إصطدم بصديقته "دون قصد" ونتج عن ذلك إصابتها بكسر بالساق اليسرى، وبسؤال والد المصابة أيد ما سبق وأضاف بحدوث الواقعة دون قصد من المذكور وعدم إبلاغه عن الواقعة ورفض إتخاذ إجراء قانونى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.