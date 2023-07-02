خلال 24 ساعة.. ضبط ‏98251 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (98251) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 35226 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

1422 مخالفة السير بدون تراخيص.

9 مخالفات موقف عشوائى.

5 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.