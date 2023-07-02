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الإثنين 03 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون

حملة أمنية بدمياط
حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون
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 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (كفر سعد- الزرقا- كفر البطيخ–فارسكور) وقسمى شرطة (أول وثان دمياط).

وأسفرت الحملات الأمنية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط (6) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات عبارة عن (12,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش -كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلوجرامات - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلوجرامات - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقة لذات العيار)، بحوزة (عدد 7متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة أمنية بدمياط بمديرية أمن دمياط قطاع الامن العام