حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (كفر سعد- الزرقا- كفر البطيخ–فارسكور) وقسمى شرطة (أول وثان دمياط).

وأسفرت الحملات الأمنية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط (6) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات عبارة عن (12,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش -كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلوجرامات - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلوجرامات - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقة لذات العيار)، بحوزة (عدد 7متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.