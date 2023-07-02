رئيس مدينة سفاجا يتابع أعمال لجنة الإصحاح البيئي للحد من انتشار وتكاثر البعوض

تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة تطهير خزانات المياه والتنظيف حولها للحد من انتشار وتكاثر البعوض والحشرات الناقلة.

وأوضح رئيس المدينة، أنه بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر قامت اليوم اللجنة المكونة من سكرتير المدينة ومديري الإدارات المعنية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا بالاشتراك مع أداره الطب الوقائي وفرق مكافحة الأمراض التابعة لوزارة الصحة وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع سفاجا بالمرور علي مناطق مختلفة بالمدينة للتأكد من تغطية وأحكام الغلق لغطاء خزانات المياه ومراجعة نظافة المدينة للحد من انتشار وتكاثر البعوض والحشرات الناقلة للأمراض.

وأضاف شعبان، أن اللجنة رصدت عددا من الخزانات الأرضية التي تحتاج تغطيه وجاري التعامل معها وتم رصد أشجار كثيفة بين عمارات أبو النصر ال٥٠٠ وحده خلف المطافئ وعمارات مبارك ٣ المجاورة لها وهي التي تساعد علي تكاثر البعوض والحشرات ناقلة الأمراض وتعتبر موطنا لها.

وطالب رئيس المدينة، المواطنين بالضرورة مراعاة تغطية وغلق خزانات المياه الخاصة بهم وعدم التسبب في وجود برك مياه وتقليم نظافة الأشجار الخاصة بهم لمساعده فرق مكافحة الأمراض للتخلص من البعوض والحشرات والحفاظ علي أنفسهم وذويهم.

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