الثانوية العامة 2023| لحظة خروج الطلاب من امتحاني الفيزياء والتاريخ بـ"زهراء حلوان".. بالفيديو

انتهى طلاب الثانوية العامة 2023، ظهر اليوم الأحد، من امتحاني الفيزياء والتاريخ للشعبتي الأدبي والعلمي، بعد استئناف الطلاب ماراثون الامتحانات بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى 2023.

ورصدت عدسة البوابة نيوز لحظة خروج طلاب الثانوية العامة 2023 بعد الانتهاء من أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ من لجنة امتحانات الثانوية العامة بـ زهراء حلوان.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة.

