الثانوية العامة 2023| ضبط طالبة بحوزتها سماعة بلوتوث بلجنة في البحيرة

تمكن مراقبوا الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، من ضبط طالبة بحوزتها سماعة بلوتوث بلجنة مدرسة الثانوية بنات برشيد.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.

واستأنف طلاب محافظة البحيرة، اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأدى 26809 طالب وطالبة بشعبة العلوم العلمية و2386 طالب وطالبة بشعبة العلوم الرياضية امتحان الفيزياء، بينما يؤدي 8896 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية امتحان التاريخ أمام 115 لجنة تابعة لـ 18 إدارة تعليمية، على مدار 3 ساعات بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، يوسف الديب، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها لإمتحانات الثانوية العامة، التي بدأت في 12 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو الجاري.

وأكد الديب أن جميع الإجراءات اللازمة تم اتخاذها وتنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، ونائب محافظ البحيرة، الدكتورة نهال بلبع، لرفع درجة الاستعداد وتجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات المخصصة لامتحانات الثانوية العامة 2022/2023.