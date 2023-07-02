قناة "cbc" تحيل الإعلامية رضوى الشربيني للتحقيق

أعلنت إدارة قناة cbc إحالة الإعلامية رضوى الشربينى للتحقيق، بعد أن قامت الأخيرة بنشر منشور على صفحتها الشخصية شبهت فيه الرجل "بالخروف" وجاء فيه: "مش فاهمة ليه البنات مابتحبش تاكل لحم الخروف، بس بتحب ترتبط بيه".

وعلقت إدارة القناة فى بيان لها: "تعلن إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات".

ويذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى، قد حذفت المنشور المسيء للرجل بعد حالة الهجوم الشديد التى تعرضت له إلى جانب إحالتها للتحقيق.