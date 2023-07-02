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الإثنين 03 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

قناة "cbc" تحيل الإعلامية رضوى الشربيني للتحقيق

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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أعلنت إدارة قناة cbc إحالة الإعلامية رضوى الشربينى للتحقيق، بعد أن قامت الأخيرة بنشر منشور على صفحتها الشخصية شبهت فيه الرجل "بالخروف" وجاء فيه: "مش فاهمة ليه البنات مابتحبش تاكل لحم الخروف، بس بتحب ترتبط بيه". 

وعلقت إدارة القناة فى بيان لها: "تعلن إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات".

ويذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى، قد حذفت المنشور المسيء للرجل بعد حالة الهجوم الشديد التى تعرضت له إلى جانب إحالتها للتحقيق.

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IMG_20230702_123922
cbc رضوي الشربيني الخروف الإعلامية رضوى الشربيني