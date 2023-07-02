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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"نزار قباني" يفتتح مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ

مشهد من فيلم قمر
مشهد من فيلم قمر دمشق
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أعلنت إدارة مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ، عن اختيار فيلم "قمر دمشق" لافتتاح دورة المهرجان الأولى منتصف يوليو الجاري. 

الفيلم الوثائقي يتناول سيرة الشاعر العربي الكبير نزار قباني، الذي تحل ذكرى مئوية ميلاده هذا العام، وهو من سيناريو وإخراج نضال سعد الدين قوشحة، وتم تصويره في بيت نزار قباني الذي ولد فيه بدمشق.

واستضاف الفيلم عددا من الشخصيات التي تحدثت عن الإضافات الابداعية التي حققها نزار قباني خلال مسيرته.
 

الفيلم سيناريو وإخراج نضال سعد الدين قوشحة، إشراف عام ياسر الغانم، تعاون فني يزن أنزور، مدير إنتاج سمير مصطفى، مخرج منفذ خالد فرنجية، مشرف إنتاج حسن غانم، مدير الإضاءة جمال مطر، موسيقى عدنان فتح الله، غناء غادة عمر، مكساج سامر شالاتي.

وتنطلق الدورة الأولى لمهرجان السينما العربية بشرم الشيخ يوم ١٥ من يوليو الجاري، وتستمر الفعاليات حتى يوم ٢٠ من نفس الشهر، بحضور نخبة من رموز السينما المصرية والعربية.

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