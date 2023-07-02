الثانوية العامة ٢٠٢٣ .. وكيل تعليم دمياط: لم نتلق أية شكاوى من الفيزياء أو التاريخ

ترأس المهندس على عبد الرؤوف وكيل التربية والتعليم بدمياط، غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وكامل أعضاء اللجنة، بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب وللمعلمين القائمين بالملاحظة والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام.

واستأنفت اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة فى مدارس دمياط، وأكد عبد الرؤوف أنه يؤدي الامتحانات اليوم ٨٤٥٤ طالبا وطالبة شعبتي علمى علوم وعلمي رياضة في مادة الفيزياء و ٤٤٨٦ طالبا بالشعبة الأدبية، امتحان مادة التاريخ وذلك داخل ٤٠ لجنة امتحانية علي مستوى المحافظة.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن الغرفة تابعت منذ الصباح الباكر وصول أسئلة الامتحانات الي اللجان الإمتحانية وسط إجراءات أمنية مكثفة ودخول الطلاب للجان في سهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مشيرا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

وكانت مديرية التربية والتعليم بدميـاط، قد انتهت من كل الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣م من حيث جاهزية المدارس التى ستكون بها لجان الامتحانات، وجاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين بجميع الإدارات التعليمية والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، المستمرة حتى يوم الخميس الموافق ١٣ يوليو.