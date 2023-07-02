تعرف على التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام فيوتشر بالدوري الممتاز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق فيوتشر إف سى في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

تقام مباراة الأهلي وفيوتشر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد على ملعب الأهلي we بالسلام.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبارة فيوتشر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، ومحمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد مجدى أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، حسين الشحات.

بينما جاءت قائمة الأهلى لمباراة فيوتشر : محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، علي معلول، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني، مروان عطية، أليو ديانج، القندوسي، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، حسين الشحات، كريستو، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، محمود كهربا، محمد فخري.

ويرغب المارد الأحمر في تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 71 لتوسيع فارق النقاط بينه وبين بيراميدز، صاحب المركز الثاني، برصيد 67 نقطة، وذلك من أجل حسم لقب الدوري الممتاز الذي يحتاج إلى تسع نقاط من أجل الحصول عليه للمرة الـ 43 في تاريخ القلعة الحمراء.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الأهلى وفيوتشر إلى حكم الساحة محمود البنا، ويعاونه أحمد توفيق طلب ويوسف البساطي وحكمًا رابعًا أحمد حمدي، وأحمد الغندور حكمًا لتقنية الفيديو وأحمد صلاح حكم فيديو مساعد.