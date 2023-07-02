مواعيد مباريات الزمالك في الدوري أمام الأهلي وفيوتشر وفاركو

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لختام مشواره في بطولة الدوري العام، خلال شهر يوليو، الجاري، بثلاث مواجهات أمام فيوتشر والأهلي وفاركو.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد المباريات المتبقية لفريق الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري، حيث يلتقي مع فيوتشر السبت 8 يوليو باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين يوم الخميس 13 يوليو فى الثامنة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وفى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة يستضيف الزمالك نظيره فاركو الأحد 16 يوليو في تمام الساعة 9:30 باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك، المركز الرابع، برصيد 56 نقطة، بعد الفوز في 16 مباراة، والتعادل في 8 آخرين، وتلقي 7 هزائم، ويمتلك الفارس الأبيض فرصة كبيرة للتقدم مركزًا في جدول الترتيب حال فوزه فى المباراة المقبلة بالدوري، وتعثر فيوتشر في مباراة الغد.