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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

للاقتراب من اللقب.. الأهلي يبحث عن الفوز العاشر على التوالي بالدوري أمام فيوتشر

ارشيفية
ارشيفية
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فيوتشر في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ستاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة 24 ضمن من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 68 نقطة بعد فوزه الأخير على حساب نظيره البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في المباراة الماضية.

ويأتي فيوتشر في المركز الثالث ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 57 نقطة، بعد خسارته الأخيرة على يد نظيره المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

ويسعى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لتحقيق الفوز واقتناص نقاط اللقاء الثلاث، من أجل الاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري الممتاز وتحقيق الانتصار العاشر على التوالي في الدوري والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في المسابقة.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، مهمة إدارة مباراة الأهلي وفيوتشر للحكم محمود البنا، كحكم للساحة ويعاونه كلا من أحمد توفيق طلب ويوسف البساطي، وأحمد حمدي حكمًا رابعًا وفي تقنية الفيديو خالد الغندور ويعاونه محمد صلاح.

بينما يدخل فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر المباراة، أملا في الفوز على الأهلي وإيقاف سلسلة انتصاراته المتتالية من أجل تعويض الخسارة الأخيرة التي تلقاها مؤخرا في الجولة الماضية من المسابقة المحلية.

الاهلي وفيوتشر مارسيل كولر الدوري الممتاز