ads
الإثنين 03 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يعتقل فلسطينيا من مدينة الخليل

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

 وقالت مصادر فلسطينية إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
من جانبها، أوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا، بعد أن داهمت منزله وفتشته في مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل.

الضفة الغربية المسجد الأقصى مستوطنون