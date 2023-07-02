الثانوية العامة 2023| وزير التعليم يتفقد مركز توزيع الأسئلة ويتابع سير الامتحانات بمطروح

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، بزيارة مفاجئة لمحافظة مطروح لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بمختلف لجان المحافظة.

وكان فى استقبال الوزير، بمقر المحافظة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستهل الدكتور رضا حجازي الزيارة بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير الامتحانات اليوم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

كما حرص الوزير على متابعة سير الامتحان بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية بجميع المحافظات.

ووجه الوزير بالتأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.

ووجه الوزير أيضا بمنح الملاحظين والمراقبين الذين يعملون اليوم الأحد يوما بديلا نظير يوم الاجازة، وفقا للقواعد المعمول بها، وذلك تقديرا لهم.

كما شدد الوزير على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ومن جانبه، رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدكتور رضا حجازي خلال زيارته للمحافظة لتفقد انتظام سير الامتحانات، مشيدا بالجهد الذي يبذله الوزير لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات.

وقد تفقد الوزير والمحافظ مركز توزيع الأسئلة بالمحافظة للاطمئنان على انتظام سير توزيع الامتحانات بالمحافظة.

وجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الاول بمحافظة مطروح 2628 طالبًا من بينهم 1096 طالبًا بالشعبة الأدبية و 1532 طالبًا بالشعبة العلمية من خلال 13 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة، كما تم توفير 16 استراحة للمراقبين والملاحظين بالمحافظة لتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وزير التعليم فى زيارة مفاجئة لمطروح لمتابعة الامتحانات

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