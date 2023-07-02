بالأسماء.. إصابة 13 شخصًا بحادث تصادم في البحيرة

أصيب 13 شخصًا بحادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي (القاهرة - الإسكندرية)، بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي (القاهرة - الإسكندرية)، كانوا في طريقهم إلى الإسكندرية، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا، تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وبعد الفحوصات الطبية، تبين أن المصابين يعانون من كدمات وسحجات متفرقة في أجسامهم.

والمصابين وهم كل: هشام ش.ع 38 عامًا، إيمان ح.م 38 عامًا، مروه ع ب 38 عامًا، ديفيد م ج 13عامًا، جاستن.م.ج 10 سنوات، باسم.ط.م 19 عامًا، سماح.ع.ح 47 عامًا، روماني ك ف 28 عامًا، دنيانا ع ن 25 عامًا، اماني س س 24 عامًا، كراز س س 5 سنوات، ملاك ج 43 سنة، جرجس ط م 16 عامًا"، وجميعهم مقيمين بمحافظتي القاهرة والجيزة، تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين والبدء في العلاج اللازم لكل منهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.