وفاة الشاعر محمود قرني بعد صراع مع المرض

توفي صباح اليوم الأحد، الشاعر الكبير محمود قرني بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 62 عاما.

الشاعر محمود قرني، هو واحد من أبرز شعراء جيل الثمانينيات من القرن العشرين في القصيدة العربية، حاصل على درجة ليسانس في القانون من جامعة القاهرة، وشارك في العديد من مهرجانات الشعر العربية والدولية، مثل: مهرجان الشعر العربي الثالث بالمغرب، ومهرجان جرش، وأسبوع الثقافة المصرية بالكويت.

قدم قرني الكثير من الأعمال الشعرية منها: حمامات الإنشاد، خيول علي قطيفة البيت، هواء لشجرات العام، طرق طيبة للحفاة، الشيطان في حقل التوت، الشيطان في حقل التوت، أوقات مثالية لمحبة الأعداء، قصائد الغرقى، لعنات مشرقية.