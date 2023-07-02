وحدات الدفاع الجوي الأوكراني تسقط جميع الأهداف الروسية في المجال الجوي لكييف

الأحد 02/يوليو/2023 - 09:49 ص

قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف الأوكرانية سيرهي بوبكو اليوم الأحد، إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية اكتشفت ودمرت جميع الأهداف الروسية في المجال الجوي حول مدينة كييف. وأضاف بوبكو - وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) "هجوم جوي آخر على كييف، هذه المرة استخدم الروس طائرات بدون طيار، ونجحت أنظمة الدفاع الجوي في إسقاطها جميعا، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار".

وأشار إلى أن هذا كان أول هجوم روسي بطائرة بدون طيار على كييف منذ أوائل يوليو وفي آخر 12 يوما.