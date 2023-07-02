الثانوية العامة 2023.. تداول أسئلة وإجابات امتحاني الفيزياء والتاريخ على جروبات الغش

تداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي “تليجرام”، منذ قليل، نماذج لأسئلة وإجابات، يزعم إنها لامتحاني الفيزياء والتاريخ الذي يؤديهما طلاب الثانوية العامة منذ التاسعة صباح اليوم الأحد.

وتتبع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، ما يتم تداوله لاتخاذ الاجراءات القانونية حال صحتها.

واستأنف طلاب الثانوية العامة بالدور الأول للعام الدراسي 2023/2022 ماراثون الامتحانات ويؤدون امتحان الفيزياء لشعبة علمي، والتاريخ للشعبة الأدبية، اليوم الأحد.

وتأتي نوعيات وعدد الأسئلة والدرجات، لطلاب الثانوية العامة، بامتحان «الفيزياء»، كالآتي: المجموع الكلي 60 درجة، وعدد الأسئلة المقالية 2، ومخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا ومخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

كما تأتي نوعيات وعدد الأسئلة والدرجات، لطلاب الثانوية العامة، بامتحان «التاريخ»، كالآتي: مجموع الدرجات ٦٠ درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، ومخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا ومخصص لها 56 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وتستمر الامتحانات حتى 13 يوليو الجاري، ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.