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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023.. انطلاق امتحاني الفيزياء والتاريخ بجميع لجان الجمهورية

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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انطلق - منذ قليل- امتحاني الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023، ولمدة 3 ساعات.

واستأنف طلاب الثانوية العامة بالدور الأول للعام الدراسي 2023/2022 ماراثون الامتحانات ويؤدون امتحان الفيزياء لشعبة علمي، والتاريخ للشعبة الأدبية، اليوم الأحد.

وتأتي نوعيات وعدد الأسئلة والدرجات، لطلاب الثانوية العامة، بامتحان «الفيزياء»، كالآتي: المجموع الكلي 60 درجة، وعدد الأسئلة المقالية 2، ومخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا ومخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

كما تأتي نوعيات وعدد الأسئلة والدرجات، لطلاب الثانوية العامة، بامتحان «التاريخ»، كالآتي: مجموع الدرجات ٦٠ درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، ومخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا ومخصص لها 56 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وتستمر الامتحانات حتى 13 يوليو الجاري، ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.

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