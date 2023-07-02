الثانوية العامة 2023.. بدء توافد الطلاب على لجان امتحاني الفيزياء والتاريخ

بدأ طلاب الثانوية العامة - منذ قليل- التوافد على اللجان الامتحانية لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ.

ويستأنف طلاب الثانوية العامة بالدور الأول للعام الدراسي 2023/2022 ماراثون الامتحانات ويؤدون امتحان الفيزياء لشعبة علمي، والتاريخ للشعبة الأدبية، اليوم الأحد.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بفتح أبواب لجان الثانوية العامة، بداية من الساعة ٨.١٥ صباحا.

وأهابت وزارة التربية والتعليم بأبنائها الطلاب الوصول مبكرا للجان الامتحانات للانتهاء من كافة اجراءات التفتيش بدقة، بالإضافة إلى كتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان بـ١٠ دقائق.

وتستمر الامتحانات حتى 13 يوليو الجاري، ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.