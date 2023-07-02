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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«أمن الحج» تعلن عن ضبط 105 حملة وهمية في مكة المكرمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن  الفريق محمد بن عبدالله البسامي مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية بالحج، عن ضبط ١٧ ألف و٦١٥ شخصًا لا يحملون تصاريح حج نظامية، منهم (9509) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، و(105) حملات حجٍّ وهمية في مختلف مناطق المملكة والقبض على القائمين عليها وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وبلغَ عددُ المقيمين المعادين من غير المقيمين بمكة المكرمة (202695) شخصًا، وإعادة (128999) مركبة غير مصرحة بدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والقبض على (33) ناقلًا لأشخاص لا يحملون تصاريح حج نظامية وإحالتهم إلى اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة لتطبيق الأنظمة بحقهم، وذلك حتى يوم الجمعة 12/ 12/ 1444 هـ.
وأكد الفريق البسامي أن قواتِ أمن الحج نَفَّذَتِ الخططَ الأمنيةَ والتنظيمية المتعلقة بالحج بكفاءة ومهنية عالية وأشرفت خلال الأيام الماضية على خطط تفويج الحجاج في أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة والمسجد الحرام لأداء نسكهم.

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