مصرع طفل وإصابة ربة منزل بانهيار حجرة بعقار سكني في البحيرة.. صور

لقي طفل مصرعه وأصيبت ربة منزل، بحادث انهيار حجرة بالطابق الثالث مسقوفة بالخشب، بقرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، والمصابة لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد ببلاغ الأهالي بقرية نكلا العنب التابعة لدائرة المركز، يفيد بإنهيار حجرة بالطابق الثالث بمنزل مكون من 3 طوابق مسقوفة بالخشب، بمنطقة سيدي أيوب بالقرية.

وأسفر الحادث عن وفاة الطفل" محمد.هـ.ا "، 5 سنوات، وإصابة " هالة.ن.ا " 37 عامًا، باشتباه كسر بالفخذ الأسر وجروح متفرقة بالجسد، نكلا العنب، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى والمصابة للمستشفى العام بإيتاي البارود لتلقي العلاج اللازم.

وأعلنت الوحدة المحلية بإيتاي البارود، إخلاء العقار وفرض كردون أمني لحين عرضه على لجنة المنشآت وفصل كافة المرافق على المنزل.

وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.