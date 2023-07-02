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الإثنين 03 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023| اليوم.. الطلاب المكفوفون يؤدون «الفلسفة والمنطق»

الطلاب المكفوفون
الطلاب المكفوفون
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يستأنف طلاب الثانوية العامة بالدور الأول للعام الدراسي 2023/2022 ماراثون الامتحانات.

ويؤدي الطلاب المكفوفون امتحان مادة الفلسفة، فترة أولى ولمدة ساعتين، والمنطق بالفترة الثانية ولمدة ساعتين أيضًا، وذلك اليوم الأحد 2 يوليو.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار أعمال امتحانات الثانوية العامة، في المواعيد المحددة وفقا للجدول المعتمد.

وتستمر الامتحانات حتى 13 يوليو المقبل، ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.

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