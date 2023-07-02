الثانوية العامة 2023| اليوم.. طلاب مدارس «STEM» يؤدون امتحان الفيزياء

يستأنف طلاب الثانوية العامة بالدور الأول للعام الدراسي 2023/2022 ماراثون الامتحانات اليوم الأحد.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا “STEM”، امتحان مقاييس المفاهيم “الفيزياء”.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار أعمال امتحانات الثانوية العامة، في المواعيد المحددة وفقا للجدول المعتمد.

تستمر الامتحانات حتى 13 يوليو المقبل، ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد لجان الامتحانات 2097 لجنة.