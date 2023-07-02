فى ذكرى ميلاده.. كيف كانت مواجهة الكاتب وحيد حامد لـ الإخوان؟

تمر اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الكبير وحيد حامد، والذي ولد فى 1 يوليو عام 1944، حيث رحل عن عالمنا في 2 ينايرعام 2021، عن عمر ناهز الـ 76 عامًا.

نشأ الكاتب وحيد حامد بقرية بني قريش مركز منيا القمح في الشرقيّة، حيث حصل على ليسانس آداب قسم اجتماع عام 1965، وبدأ مشواره مع الكتابة منذُ أواخر الستينيات، واستمر حتى ظلت أعماله السينمائية من أهم ما قُدم للفن المصري.

محاولات الإخوان مع وحيد حامد

كشف وحيد حامد فى آخر لقاء له قبل رحيله، عن أن الجماعات الإرهابية كانت تجذب المواطنين بالأموال، مؤكدًا أن تلك الجماعة تمتلك أموالًا كثيرة.

وعلق "حامد": "أنا والإخوان ما ينفعش نتفق لأنني مؤمن بالدولة المدنية".

وأشار إلى أن أعضاء جماعة الإخوان حاولوا إقناعه بما يقومون به ولكنه كان عصيًا على ما يفعلونه.

وقدم السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد العديد من الأعمال الفنية بالسينما، والتى تحاكي مشكلات المجتمع منها "طائر الليل الحزين، الراقصة والسياسي، معالي الوزير، عمارة يعقوبيان، دم الغزال، الأولة في الغرام، الوعد، إحكي يا شهرزاد، غريب في بيتي، البريء، معالي الوزير".

ونجح "حامد" والزعيم عادل إمام فى أن يصبحا أعظم ثنائي سينمائي ناجح، بتقديم أعمال مثل "انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط، الإنسان يعيش مرة واحدة، الغول، الهلفوت، الإرهاب والكباب، المنسي، اللعب مع الكبار، طيور الظلام، النوم في العسل".

أما بالنسبة للأعمال الدرامية، فعمل وحيد حامد العديد من المسلسلات الدرامية منها: "شياطين الليل، العائلة، الجوارح، الناس سنة 2000، أوراق الورد، أحلام الفتى الطائر، الجماعة، بدون ذكر أسماء".